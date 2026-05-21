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#Album jeunesse

La Terre sens dessus-dessous

Coline Pierré, Maurèen Poignonec

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Les animaux sont bien décidés à aller dire deux mots aux Pollueurs ! Vue d'en haut, la Terre a l'air paisible. D'un peu plus près, c'est une autre paire de manches. Ici, est-ce la fumée d'un volcan ou d'une usine ? Et là, qui coupe les arbres des paresseux ? Et de ce côté, qui déverse du pétrole dans l'océan ? Ce sont les Pollueurs, bien sûr ! Et bien, justement, les animaux en ont ras-le-bol. Menés par un petit pingouin bien remonté, ils sont bien décidés à aller dire deux mots aux Pollueurs. Où ça ? Ils ne savent pas, mais ils y vont d'un pas décidé !

Par Coline Pierré, Maurèen Poignonec
Chez Editions Gründ

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Auteur

Coline Pierré, Maurèen Poignonec

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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La Terre sens dessus-dessous

Coline Pierré, Maurèen Poignonec

Paru le 21/05/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

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