La Terre sens dessus-dessous

Les animaux sont bien décidés à aller dire deux mots aux Pollueurs ! Vue d'en haut, la Terre a l'air paisible. D'un peu plus près, c'est une autre paire de manches. Ici, est-ce la fumée d'un volcan ou d'une usine ? Et là, qui coupe les arbres des paresseux ? Et de ce côté, qui déverse du pétrole dans l'océan ? Ce sont les Pollueurs, bien sûr ! Et bien, justement, les animaux en ont ras-le-bol. Menés par un petit pingouin bien remonté, ils sont bien décidés à aller dire deux mots aux Pollueurs. Où ça ? Ils ne savent pas, mais ils y vont d'un pas décidé !