Vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette

Une vie normale est possible ! Le syndrome de Gilles de la Tourette est souvent mal compris, parfois moqué, et fréquemment réduit aux tics et aux insultes compulsives. Pourtant, derrière ces mouvements involontaires et ces idées reçues, il y a des enfants, des adolescents, des adultes et des familles qui apprennent, chaque jour, à composer avec des aspects bien plus handicapants et une réalité complexe. Ce livre a pour objectif de faire connaître, grâce à des témoignages et situations vécues, le quotidien des porteurs du syndrome. A travers ce recueil de dix histoires qui reflètent des étapes marquantes de la vie, l'auteur souhaite informer et proposer des conseils et pistes de réflexion pour corriger le déficit criant d'informations. Ce livre s'adresse à la fois aux professionnels du monde médical, judiciaire, éducatif et social mais également aux parents qui viennent d'apprendre un diagnostic, ainsi qu'aux patients qui cherchent des réponses à leurs interrogations.