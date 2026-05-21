Culture générale prépas ECG, prépas littéraires, prépas scientifiques, IEP

A destination des élèves en prépas commerciales ECG, en prépas scientifiques MPSI-PCSI-PTSI-MP2I-BCPST-TSI-MP-PC-PSI-PT, en prépas littéraires hypokhâgne et khâgne et des candidats aux IEP et à Sciences Po, ce livre propose un socle solide des connaissances de base de culture générale (lettres, philosophie, histoire des arts, concepts et mythes fondateurs, politique, société, culture scientifique...) à maîtriser pour assurer ses concours et ses entretiens. En prépas scientifiques et commerciales, la culture générale est souvent délaissée au profit des matières dominantes. Grave erreur stratégique puisque les coefficients des matières dites "littéraires" sont très élevés aux concours. Concernant les concours d'entrée en IEP, des références solides de culture générale sont attendues dans des épreuves très variées comme les questions contemporaines pour l'écrit du concours commun ou le commentaire et l'analyse d'image pour l'oral de sciences Po Paris. En prépas littéraires, un mémento pour réviser les bases de culture générale est un indispensable pour appréhender des textes plus complexes. Le concept proposé ici cible ainsi trois problématiques : - le manque de temps pour réviser cette matière ; - la disparité des niveaux en matière de culture générale ; - le manque de livres clé-en-main (pas le temps de lire un pavé de 1 000 pages ! ). A travers plus de 100 fiches (90 dans le livre et 10 en ligne) dont 10 nouvelles, richement illustrées et structurées pour un repérage efficace, ce livre propose toutes les notions de culture générale dont vous aurez besoin pour faire la différence aux concours, à l'écrit comme à l'oral. Plus besoin de perdre du temps à chercher les informations sur Internet ou dans des livres plus rédigés. Tout est ici pensé pour des révisions efficaces, rapides et utiles. A partir d'une problématique type concours, chaque fiche propose un extrait de texte ou une oeuvre majeure à connaître à l'aide d'un point explicatif, d'une analyse d'oeuvre, de nombreux encarts et éléments illustratifs. Une rubrique "Atout concours" proposera des exemples de sujets pour savoir où et comment réutiliser la référence de manière pertinente. Une rubrique "Pour aller plus loin" apportera les éléments bibliographiques intéressants à connaître. Ce livre sera aussi très utile dans le cadre des dissertations des épreuves de Français-Philosophie : thème Expériences de la nature (prépas scientifiques) et Juger (prépas ECG) ou dans le cadre de l'épreuve d'Analyse d'image du concours d'entrée à Sciences Po Paris. Sommaire : - Rappels sur les grandes périodes historiques (Antiquité/Moyen-Age/Siècle des Lumières/etc.). - Rappels sur les mythes fondateurs (antiques et modernes) - Littérature (mouvements littéraires et textes-clés) - Philosophie (grands courants et textes-clés) - Histoire des arts (oeuvres majeures de chaque période historique) - Sciences/société/politique (théories et concepts-clés) + Offert en ligne - Un QCM interactif pour s'auto-évaluer. - 15 analyses d'image interactives + 10 fiches supplémentaires à télécharger