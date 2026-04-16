Stupide deal

Birdy est photographe pour mannequins, mais son grand rêve est d'intégrer le National Geographic. Or à ce jour, les seules bestioles qu'elle immortalise sont bipèdes et, certes, à poil, mais pas au sens où elle l'espérerait... Voilà un bail que ces messieurs les mannequins ne la font plus fantasmer, surtout depuis que son coeur a été piétiné par l'un d'entre eux. Alors quand elle revient de voyage et découvre dans son lit Asher Tate, le top model le plus en vogue du moment, elle voit rouge. Elle ne le connaît pas personnellement, mais elle ne le supporte pas sur les réseaux sociaux. Trop musclé, trop imbu de lui-même, trop selfie-man. Et en plus, elle apprend que son grand frère a prévu de l'héberger chez eux ... OK, Asher est très sexy, mais il est surtout très agaçant et très joueur avec elle. No soucy, Birdy sait riposter, quitte à devenir un brin aigrie. Pourtant, un soir, ils vont passer un deal. Elle l'autorise à squatter chez elle, il l'aide à sortir avec celui qui arrive tout en haut de sa longue liste de critères de l'homme idéal. Et si la séduction et l'arrogance n'étaient pas les seules choses qu'Asher Tate maîtrisait parfaitement ? S'il était bien plus que cet " australopithèque orgueilleux, arrogant, bas de gamme dont le cerveau a été réduit à cause de cette gonflette ridicule " ?