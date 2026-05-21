Du nouveau monde Tome 2

Deuxième volet de la trilogie de SF de l'auteur de La Leçon du Mal : D'utopie en dystopie... Mille ans après notre ère... Depuis qu'ils ont quitté Kamisu 66 - la ville de leur enfance - en franchissant le Cordon sacré, Saki et ses amis ont échappé à une succession de périls mortels, mais aucun ne leur a fait ressentir la terreur qu'ils éprouvent désormais. Le monde qu'ils découvrent est fait de contradictions, de violence et d'absurdités. Jusqu'où iront-ils pour survivre ? Une épopée inoubliable dans un Japon futuriste où la société est dominée par des êtres dotés de pouvoirs surnaturels.