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Du nouveau monde Tome 2

Yûsuke Kishi, Yûsuke Kishi

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Deuxième volet de la trilogie de SF de l'auteur de La Leçon du Mal : D'utopie en dystopie... Mille ans après notre ère... Depuis qu'ils ont quitté Kamisu 66 - la ville de leur enfance - en franchissant le Cordon sacré, Saki et ses amis ont échappé à une succession de périls mortels, mais aucun ne leur a fait ressentir la terreur qu'ils éprouvent désormais. Le monde qu'ils découvrent est fait de contradictions, de violence et d'absurdités. Jusqu'où iront-ils pour survivre ? Une épopée inoubliable dans un Japon futuriste où la société est dominée par des êtres dotés de pouvoirs surnaturels.

Par Yûsuke Kishi, Yûsuke Kishi
Chez Pocket

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Auteur

Yûsuke Kishi, Yûsuke Kishi

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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Du nouveau monde Tome 2

Yûsuke Kishi, Yûsuke Kishi trad. Mai Beck, Dominique Sylvain

Paru le 21/05/2026

352 pages

Pocket

9,60 €

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Scannez le code barre 9782266358972
9782266358972
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