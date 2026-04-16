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Le général de Suzannet 1772-1815

De pommere Constance, Constance de Pommereau

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Au coeur de la turbulente époque des Cent-Jours, Le Général de Suzannet s'impose comme un récit dense et émouvant d'un homme dont la fidélité ne connaît ni compromis ni détour. Officier issu de la noblesse vendéenne, le général défie l'Histoire : il refuse de se soumettre à Napoléon revenu au pouvoir, organise la résistance dans les campagnes, devient le témoin et l'acteur d'un conflit moral autant que militaire. A travers archives inédites, correspondances privées et récits intimes, Constance de Pommereau restitue la vie du général dans ses moments de gloire comme de désillusion. Le lecteur découvre la face cachée de la guerre civile : combats partisans, enjeux de loyauté, répression, mais aussi solidarité locale et questionnements éthiques. Un portrait historique précis, une méditation sur la fidélité, l'honneur, la mémoire, destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Vendée, au temps des guerres de la Révolution, et à ceux qui s'interrogent sur ce que signifient loyauté et sacrifice.

Par De pommere Constance, Constance de Pommereau
Chez Quint'feuille

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Auteur

De pommere Constance, Constance de Pommereau

Editeur

Quint'feuille

Genre

Histoire militaire

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Le général de Suzannet 1772-1815

De pommere Constance, Constance de Pommereau

Paru le 16/04/2026

472 pages

Quint'feuille

26,00 €

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