Les deux romans d'une héroïne inoubliable enfin réunis en un seul livre Les Années passion Dans les années 1980, Lucrèce, 21 ans, mène de front ses études de journalisme et un emploi à mi-temps comme caissière dans un supermarché. Avec son frère, Julien, elle vit dans un pavillon de la banlieue de Bordeaux. Le divorce de ses parents et la chute sociale qui s'ensuit, la poussent à vouloir prendre sa revanche. Le Choix d'une femme libre Lucrèce participe à la création d'un nouveau quotidien national. Si elle a réussi sa vie professionnelle, sa vie privée est plus complexe. Elle est partagée entre sa relation avec Fabian, chirurgien renommé, et Nicolas, rencontré peu de temps avant Fabian. Elle a d'ailleurs toujours caché à Nicolas qu'il est le père de sa fille, Roxane.