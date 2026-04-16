Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le vieux a tué cette nuit-là

Alain Emery

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un vieux qui tue froidement deux hommes. Un fils qui tente de comprendre les raisons de ce double meurtre. Un vieux qui tue froidement deux hommes. Un fils qui tente de comprendre les raisons de ce double meurtre. Un avocat qui est totalement dépassé par l'affaire. Une nature qui sert de miroir aux tourments humains. Dans Le Vieux a tué cette nuit-là , roman à la lisière du genre policier, Alain Emery mène l'enquête et remonte le fil de l'histoire cabossée d'un père et de son fils. Un texte puissant, entre désillusion et élan, dont la langue donne une force implacable à l'interrogation fondamentale qui le traverse : l'heure du pardon peut-elle sonner ?

Par Alain Emery
Chez Sonneur (Editions du)

|

Auteur

Alain Emery

Editeur

Sonneur (Editions du)

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vieux a tué cette nuit-là par Alain Emery

Commenter ce livre

 

Le vieux a tué cette nuit-là

Alain Emery

Paru le 16/04/2026

128 pages

Sonneur (Editions du)

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373853483
9782373853483
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.