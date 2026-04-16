Un vieux qui tue froidement deux hommes. Un fils qui tente de comprendre les raisons de ce double meurtre. Un vieux qui tue froidement deux hommes. Un fils qui tente de comprendre les raisons de ce double meurtre. Un avocat qui est totalement dépassé par l'affaire. Une nature qui sert de miroir aux tourments humains. Dans Le Vieux a tué cette nuit-là , roman à la lisière du genre policier, Alain Emery mène l'enquête et remonte le fil de l'histoire cabossée d'un père et de son fils. Un texte puissant, entre désillusion et élan, dont la langue donne une force implacable à l'interrogation fondamentale qui le traverse : l'heure du pardon peut-elle sonner ?