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#Essais

La sagesse des océans

Craig Foster

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Le récit intime et inspirant du réalisateur de La Sagesse des pieuvres Comment se sentir pleinement vivant dans un monde où l'éloignement de la nature et les exigences du quotidien anesthésient nos sens ? A travers ses mémoires fascinants, l'explorateur Craig Foster nous entraîne dans les lieux les plus extraordinaires de la planète, des grands fonds marins africains aux repaires de crocodiles du delta de l'Okavango... Il nous invite à retrouver cette connexion profonde avec la nature sauvage, celle qui nous revitalise et réveille notre instinct, alors que la société moderne semble vouloir nous dompter. Dans ce récit intime et immersif, Foster puise dans des décennies de plongées quotidiennes, dans les enseignements des mentors indigènes, dans l'observation intense des animaux qui lui ont aussi servi de guides, toute la sagesse nécessaire pour vivre en harmonie avec notre environnement. Il nous révèle aussi ce que les dernières découvertes scientifiques nous apprennent sur les étonnantes capacités du vivant.

Par Craig Foster
Chez Pocket

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Auteur

Craig Foster

Editeur

Pocket

Genre

Récits de voyage

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La sagesse des océans

Craig Foster trad. Carla Lavaste

Paru le 28/05/2026

368 pages

Pocket

9,00 €

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