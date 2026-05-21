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#Roman francophone

Mon coloc fait son cinéma

Anna Triss

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Retrouvez l'autrice de la série La Guilde des ombres avec cette romance déjantée et sexy ! Cerise tient une librairie dans une petite station balnéaire, chronique des romances et sort avec ses amis aussi délurés qu'elle. Sa routine vole en éclats le jour où elle tombe sur une paire de fesses nues dans sa chambre. Ce postérieur inattendu appartient à Esteban, le frère de sa colocataire. Monsieur est peut-être l'acteur le plus populaire de sa génération, mais Cerise ne le supporte pas. Hélas, elle doit se faire une raison, puisque le scandaleux sex-symbol a décidé de passer des vacances... chez elle ! Et comme si cela ne suffisait pas, le gang le plus dangereux du pays projette de faire de la comédie romantique de Cerise un romantic suspense ! Intensité érotique : Proximité forcée Small town TW : scènes excplicites, violences physiques

Par Anna Triss
Chez Pocket

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Auteur

Anna Triss

Editeur

Pocket

Genre

Romance sexy

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DOSSIER - En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

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Mon coloc fait son cinéma

Anna Triss

Paru le 21/05/2026

576 pages

Pocket

9,90 €

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