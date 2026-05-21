La tyrannie du cerveau

L'histoire de l'Humanité revisitée par l'un de nos plus grands paléoanthropologues. L'évolution du cerveau humain et la quête incessante d'énergie ont toujours été intimement liées, influençant non seulement nos comportements, mais aussi la manière dont nous élevons nos enfants et transformons notre cadre de vie. Depuis les premières migrations hors d'Afrique jusqu'aux révolutions agricoles et industrielles, biologie et culture n'ont cessé d'interagir. En façonnant leur environnement, les humains fabriquent en réalité leur propre évolution. Ecrit par l'un de nos plus grands paléoanthropologues, cet ouvrage offre une perspective unique pour comprendre comment l'humanité a surmonté les défis du passé et comment son évolution peut éclairer notre futur. GRAND PRIX DU LIVRE SUR LE CERVEAU 2025 de la Revue neurologique