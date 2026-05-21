Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La tyrannie du cerveau

Jean-Jacques Hublin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire de l'Humanité revisitée par l'un de nos plus grands paléoanthropologues. L'évolution du cerveau humain et la quête incessante d'énergie ont toujours été intimement liées, influençant non seulement nos comportements, mais aussi la manière dont nous élevons nos enfants et transformons notre cadre de vie. Depuis les premières migrations hors d'Afrique jusqu'aux révolutions agricoles et industrielles, biologie et culture n'ont cessé d'interagir. En façonnant leur environnement, les humains fabriquent en réalité leur propre évolution. Ecrit par l'un de nos plus grands paléoanthropologues, cet ouvrage offre une perspective unique pour comprendre comment l'humanité a surmonté les défis du passé et comment son évolution peut éclairer notre futur. GRAND PRIX DU LIVRE SUR LE CERVEAU 2025 de la Revue neurologique

Par Jean-Jacques Hublin
Chez Pocket

|

Auteur

Jean-Jacques Hublin

Editeur

Pocket

Genre

Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tyrannie du cerveau par Jean-Jacques Hublin

Commenter ce livre

 

La tyrannie du cerveau

Jean-Jacques Hublin

Paru le 21/05/2026

288 pages

Pocket

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355018
9782266355018
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.