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#Bande dessinée jeunesse

Love, Off the Record

Samantha Markum

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Rivalité, coups bas et sentiments inavoués... Jusqu'où iront-ils pour décrocher le poste de leurs rêves ? Wyn est prête à tout pour battre Three. En tant que recrues du journal universitaire, ils sont tout en bas de l'échelle... jusqu'à ce qu'à ce que l'un des rares postes de reporter se libère. La compétition entre eux se transforme en guerre de sabotage, où tous les coups sont permis, des vols d'idées aux jeux psychologiques tordus. Quand Three publie un article choc, ils doivent mettre leur rivalité de côté pour faire éclater la vérité et affronter les sentiments qu'ils préféraient ignorer... au risque de tout perdre.

Par Samantha Markum
Chez Pocket

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Auteur

Samantha Markum

Editeur

Pocket

Genre

Girls

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Love, Off the Record

Samantha Markum trad. Anaïs Papillon

Paru le 21/05/2026

432 pages

Pocket

19,90 €

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Scannez le code barre 9782266347716
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