Love, Off the Record

Rivalité, coups bas et sentiments inavoués... Jusqu'où iront-ils pour décrocher le poste de leurs rêves ? Wyn est prête à tout pour battre Three. En tant que recrues du journal universitaire, ils sont tout en bas de l'échelle... jusqu'à ce qu'à ce que l'un des rares postes de reporter se libère. La compétition entre eux se transforme en guerre de sabotage, où tous les coups sont permis, des vols d'idées aux jeux psychologiques tordus. Quand Three publie un article choc, ils doivent mettre leur rivalité de côté pour faire éclater la vérité et affronter les sentiments qu'ils préféraient ignorer... au risque de tout perdre.