La panique démographique

La natalité ne doit pas être une injonction d'Etat mais une question de vie. Une civilisation qui ne respecte pas les femmes ni les enfants ne disparaîtra pas faute de bébés, mais faute d'humanité. Ouvrage pamphlétaire et féministe sur la notion de dépopulation de la France... ce discours de la dépopulation française revient de manière permanente dans l'histoire et surtout dans les phases réactionnaires de notre société. Aujourd'hui cette notion revient dans de nombreux discours de nos politiques, éditorialistes. Ce texte remet en perspective et en cause ce fantasme de la dépopulation française.