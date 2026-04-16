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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

La panique démographique

Anne-Cécile Mailfert

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La natalité ne doit pas être une injonction d'Etat mais une question de vie. Une civilisation qui ne respecte pas les femmes ni les enfants ne disparaîtra pas faute de bébés, mais faute d'humanité. Ouvrage pamphlétaire et féministe sur la notion de dépopulation de la France... ce discours de la dépopulation française revient de manière permanente dans l'histoire et surtout dans les phases réactionnaires de notre société. Aujourd'hui cette notion revient dans de nombreux discours de nos politiques, éditorialistes. Ce texte remet en perspective et en cause ce fantasme de la dépopulation française.

Par Anne-Cécile Mailfert
Chez Les Petits Matins

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Auteur

Anne-Cécile Mailfert

Editeur

Les Petits Matins

Genre

sociologie du genre

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La panique démographique

Anne-Cécile Mailfert

Paru le 16/04/2026

Les Petits Matins

14,00 €

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