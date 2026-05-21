Trois jours en juin

Et si trois jours suffisaient à tout changer ? Par l'auteure de Leçons de conduite , prix Pulitzer. Baltimore, 2020. Max s'installe pour quelques jours chez son ex-femme Gail en vue du mariage de leur fille unique, Debbie, qui aura lieu le lendemain. Cette dernière découvre cependant que son futur mari l'a trompée. Tandis que Max est d'avis de lui pardonner, Gail conseille à Debbie de mettre un terme à cette relation, d'autant plus qu'elle déteste la famille de son futur gendre. Or a-t-elle le droit de se montrer si intraitable, alors qu'elle a elle-même commis une infidélité quinze ans plus tôt, mettant ainsi fin à son mariage avec Max ? Une fois n'est pas coutume, Anne Tyler écrit comme personne la banalité du quotidien et nous livre une chronique familiale douce-amère où il est question de bonheur, de transmission et de seconde chance. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cyrielle Ayakatsikas " Anne Tyler décrit en sourdine la vie dans la banlieue de Baltimore, caresse des sentiments qui peuvent être contradictoires, repère les habitudes qui en disent long. " Eric Neuhoff - Le Figaro littéraire " Anne Tyler subvertit les clichés, fait vibrer les êtres en dehors des schémas " Le Monde des livres