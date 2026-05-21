Succombez à la tendance gourmande venue de Dubaï ! Chocolat fondant, pistache veloutée : le duo star des réseaux débarque enfin en livre avec 70 recettes aussi virales qu'irrésistibles. Le phénomène " Dubaï Chocolate " arrive enfin dans votre cuisine ! Devenu incontournable sur les réseaux sociaux et déjà adopté par les boutiques et pâtissiers, ce duo chocolat-pistache séduit le monde entier. Dans Dubaï Chocolate, découvrez 70 recettes ultra-gourmandes qui réinventent cette association culte. Tablettes fondantes, cookies généreux, flans crémeux, gâteaux réconfortants ou boissons décadentes : explorez mille façons de revisiter ces deux ingrédients pour créer, chez vous, des plaisirs sucrés simples, modernes et terriblement addictifs.