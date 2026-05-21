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Le feu persan

Tom Holland

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L'histoire homérique du premier Empire mondial. Au Vème siècle avant notre ère, tandis que la Méditerranée évolue au rythme du conflit fratricide entre Athènes et Sparte, une troisième "superpuissance" étend son emprise du continent indien aux rivages de la mer Egée : la Perse. Riche d'or, d'hommes et d'ambition, le pouvoir achéménide impose son joug, en quelques décennies à peine, sur l'ensemble de l'Asie mineure et le Proche-Orient, fondant ainsi l'un des premiers Empires antiques, vaste de plus de 5 millions de kilomètres carré à son apogée. Dès lors, l'affrontement entre l'Orient et l'Occident sous domination athénienne paraît inévitable. A travers une série de batailles, telles que Marathon, Thermopyles, et Salamine, Le Feu persan plonge au coeur des moments clés de cette confrontation dont Xerxès, le grand roi perse, Thémistocle, le stratège athénien, et le roi spartiate Léonidas sont les illustres protagonistes. Un récit puissant et une écriture enlevée qui mettent en lumière le premier "choc des empires".

Par Tom Holland
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Tom Holland

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Antiquité - Généralités

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Le feu persan

Tom Holland

Paru le 21/05/2026

288 pages

Librairie Académique Perrin

10,00 €

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