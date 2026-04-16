Bien chasser le chevreuil

Réussir la chasse du chevreuil grâce à de solides connaissances en biologie de la faune sauvage. Le chasser quand, où et comment : les conseils d'un expert du grand gibier. Voici LE nouveau livre de base sur l'espéce ongulée la plus chassée en Europe. Apprenez-en plus - chassez mieux et avec plus de succès. Le chevreuil est, de très loin, l'ongulé le plus chassé dans la plupart des régions d'Europe - en France, près de 600000 sont prélevés chaque année, plus d'1 million en Allemagne. La chasse du chevreuil n'est cependant pas seulement un savoir-faire, elle exige également des connaissances quant à ses motivations, quant aux saisons de chasse et aux endroits où elle se pratique. Pour profiter d'une chasse réussie, il faut bien connaître le gibier et toutes ses particularités. Cet ouvrage constitue le lien entre les connaissances de fond relatives à la biologie du gibier et la pratique d'une chasse qui respecte aussi bien l'espèce que l'éthique.