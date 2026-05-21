Histoire de la contre-insurrection française

Comment vaincre la guérilla, de la Révolution française à la guerre d'Algérie. Se révolter contre l'occupant, renverser le régime en place ou soulever les masses vers la révolution... Des révolutionnaires sur les barricades des Trois Glorieuses au "Che" dans ses maquis insurgés, l'image du guerillero fait vibrer. Et depuis 1789, le héros romantique est souvent confondu avec ces figures de panache. C'est la raison pour laquelle les historiens se sont beaucoup moins intéressés, jusqu'à présent, à ceux qui ont été chargés de vaincre l'insurrection, assignés par la postérité au mauvais rôle de "briseurs de rêves". Soldats, policiers, politiciens, parfois avec l'appui de la majorité des habitants de la zone concernée, ont pourtant combattu avec acharnement, bravoure et honneur ces espoirs révolutionnaires. La République contre la Vendée entre 1793 et 1803 ; Le Grand Empire contre la guérilla, 1807-1814 ; Mener la contre-insurrection française sur deux continents (Algérie et Métropole), 1808-1849 ; Conquêtes et répressions de la France impériale (Mexique Kabylie, la Commune), 1847-1871 ; Bâtir la " Plus grande France " : les officiers de la IIIe République, du Tonkin à la défaite d'Abd El Krim, 1883-1926 ; Combattants des derniers feux de l'Empire, 1946-1962 : autant de chapitres et autant d'épisodes aux cours desquels l'armée française a consolidé une expérience contre-insurrectionnelle sans doute unique parmi les armées occidentales. Toutes ces campagnes ont fait partie des opérations les plus acharnées menées aux XIXe et XXe siècles, avec parfois des centaines de milliers de soldats mobilisés pour vaincre la guérilla jusque dans les rues de Paris. Ainsi est née une école française de la contre-insurrection, avec ses défaites mais aussi ses triomphes, dont Ivan Burel brosse l'évolution avec brio.