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#Roman francophone

L'homme qui rêvait d'aimer

Jean-Paul Delfino

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Destination Brésil avec ce roman picaresque qui déborde de générosité et de réalisme magique L'Homme qui rêvait d'aimer est un tourbillon, un ouragan. Il démontre par la raison comme par l'absurde que l'existence ne vaut pas d'être vécue sans amour. Toutefois, la quête d'un amour impossible n'est-elle finalement pas plus importante que l'être aimé ? Véritable roman picaresque, L'Homme qui rêvait d'aimer raconte les tribulations d'un jeune homme issu du peuple, en quête de l'amour absolu. Pour le coeur et le corps d'une princesse, il n'hésite devant rien et accepte de relever tous les défis qui délivreront la belle de son mauvais sort. Depuis son Brésil natal jusqu'au vaste monde, il se lance dans des entreprises chimériques, voyage jusque sur la Lune, apprend le silence avec un maître de musique, puis le langage des oiseaux. Au cours de ses aventures, il touche du doigt les affres de l'esclavage, la morgue de la vieille noblesse, les délices du libertinage, la cupidité et la cruauté de l'humanité...

Par Jean-Paul Delfino
Chez Pocket

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Auteur

Jean-Paul Delfino

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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L'homme qui rêvait d'aimer

Jean-Paul Delfino

Paru le 16/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266357555
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