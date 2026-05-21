Les chaînons manquants

Je suis Héloïse, violoncelliste en Touraine. Je viens d'hériter de l'entreprise de mon père qui est mort dans des conditions suspectes. Ses meubles en bois et métal se vendent de plus en difficilement, les salariés n'arrêtent pas de se rejeter la faute, la trésorerie ne suit plus. On va faire faillite si on ne retrouve pas ce supply chain manager qui a disparu mystérieusement : je ne connais pas son métier, je ne comprends rien à leur jargon : lean, kaizen, MRPII, TPM, TQ, DDMRP, DDAE, kanban, TOC, buffer, etc. L'actionnaire, ma grand-mère, a besoin de récupérer son investissement. Que dois-je faire pour relancer l'activité dans mon territoire qui peine à reconstruire ses compétences industrielles ? La préoccupation majeure des dirigeants d'entreprise est de s'assurer de la bonne santé du flux financier qui irrigue leurs supply chains et de satisfaire des clients dont les attentes sont toujours plus insaisissables et volatiles. Dans ce contexte complexe, le supply chain manager n'a plus d'autre choix que de faire évoluer ses outils, ses méthodes et sa posture vers plus de simplicité. Cet ouvrage, inspiré du célèbre roman industriel Le But, raconte, sous la forme d'une intrigue policière, la transformation d'une petite entreprise de fabrication de meubles en bois et métal. Après le décès de son fondateur, elle est confrontée à de nombreux défis : tensions entre ateliers, problèmes de qualité et de respect des délais, accidents du travail, perte de clients, coexistence paradoxale de surstocks et de ruptures, digitalisation de ses processus, responsabilité sociétale, etc. Le bon sens et les capacités d'écoute d'Héloïse, appelée à prendre au pied levé la direction générale de l'entreprise, suffiront-ils à activer l'intelligence collective de son équipe ? Cette nouvelle édition explore avec 33 annexes illustrées comment adapter avec agilité les flux de compétences à la demande des clients tout en favorisant l'épanouissement des collaborateurs et leur motivation à construire des supply chains avec lesquelles nous voulons vivre.