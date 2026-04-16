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#Roman francophone

Réseau Royal Tome 1

Camille Versi

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Poussez les portes du château de Versailles modernisé et plongez au coeur d'une cour où les smartphones sont rois. Versailles, de nos jours. La Révolution française n'a jamais eu lieu. Quand Louis XX accède brutalement au pouvoir à l'âge de 25 ans, il doit composer avec la montée en puissance de Réseau Royal, le réseau social de la monarchie. Son premier décret ? Ordonner le retour à la cour d'Annette de Montaigu, son amour de jeunesse interdit... Une décision critiquée par ses ministres, qui rêveraient de le voir contracter une alliance avec une princesse européenne. Parmi elles, Catarina, son amie d'enfance, la soeur aînée du roi d'Espagne, qui a fui son pays en emportant de lourds secrets. Mais alors que le jeune souverain se débat pour faire les bons choix politiques et sentimentaux, dans l'ombre, la contestation gronde. Julie, espionne infiltrée au château, comme Thomas, déçu par la monarchie, entendent bien oeuvrer au nom de la justice. Entre bals et complots, rumeurs et coups d'éclat, les passions s'embrasent sous les ors de la couronne...

Par Camille Versi
Chez Pocket

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Auteur

Camille Versi

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Réseau Royal Tome 1

Camille Versi

Paru le 16/04/2026

688 pages

Pocket

9,90 €

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