Parmi les morts

Pendant trente ans, Gilles Reix, technicien de scène de crime, participe à des missions d'identification. A chaque intervention, un seul objectif : la quête de la vérité pour rendre justice aux victimes et à leurs proches. Il est celui qui fait parler les morts. Celui qui, en leur rendant leur nom, leur rend aussi justice. Gilles Reix est technicien de scène de crime. Recueillir les traces, analyser les données : c'est un travail de fourmi souvent colossal qui, à partir d'un corps, doit conclure sans doute aucun à une identité. D'autant qu'en trente ans de carrière, ce spécialiste a traversé les évènements les plus tragiques. Tsunami de 2004, Crash de la Germanwings, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, attentats du 13 novembre... Avec une précision et une sobriété remarquable, il donne ici à voir toute l'humanité d'un métier méconnu. Une indispensable quête de vérité - quoi qu'il en coûte...