Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Parmi les morts

Gilles Reix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant trente ans, Gilles Reix, technicien de scène de crime, participe à des missions d'identification. A chaque intervention, un seul objectif : la quête de la vérité pour rendre justice aux victimes et à leurs proches. Il est celui qui fait parler les morts. Celui qui, en leur rendant leur nom, leur rend aussi justice. Gilles Reix est technicien de scène de crime. Recueillir les traces, analyser les données : c'est un travail de fourmi souvent colossal qui, à partir d'un corps, doit conclure sans doute aucun à une identité. D'autant qu'en trente ans de carrière, ce spécialiste a traversé les évènements les plus tragiques. Tsunami de 2004, Crash de la Germanwings, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, attentats du 13 novembre... Avec une précision et une sobriété remarquable, il donne ici à voir toute l'humanité d'un métier méconnu. Une indispensable quête de vérité - quoi qu'il en coûte...

Par Gilles Reix
Chez Pocket

|

Auteur

Gilles Reix

Editeur

Pocket

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parmi les morts par Gilles Reix

Commenter ce livre

 

Parmi les morts

Gilles Reix

Paru le 30/04/2026

344 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357159
9782266357159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.