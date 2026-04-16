On ne sait rien de toi

La double vie d'un homme au-dessus de tout soupçon. Un roman noir trouble et obsédant. Charles Perrière est un grand flic, directeur de l'IGPN, la " police des polices ". Droit et cartésien, en guerre contre la corruption qui ronge l'Etat, il est porté par des idéaux d'ordre et de justice qu'il investit entièrement dans son travail. Avec sa femme Aline et ses enfants, ils forment une famille comme il y en a tant, à l'existence simple et paisible. Une ombre pèse sur ce tableau : Alexandra, l'aînée, avec qui le dialogue est rompu. De son côté, la pugnace juge d'instruction Dominique Bontet, bientôt à la retraite, reçoit la visite d'une femme mystérieuse qui lui raconte une histoire troublante. Dominique se fie à son intuition et se lance dans une enquête en solitaire qui tourne à l'obsession... Connaît-on vraiment la personne avec qui l'on partage sa vie depuis des décennies ?