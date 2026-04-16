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Chacun pour soi et Dieu contre tous

Werner Herzog

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Le réalisateur culte Werner Herzog revient pour la première fois sur son parcours hors normes. Dans ses captivants Mémoires , Werner Herzog raconte enfin la plus incroyable histoire de sa carrière : la sienne. Célèbre pour ses projets dantesques et ses tournages chaotiques, celui que l'on surnomme " le cinéaste de l'impossible " évoque les coulisses de la réalisation de ses films ( d'Aguirre à Fitzcarraldo en passant par L'Enigme de Kaspar Hauser ), mais aussi sa relation explosive avec Klaus Kinski, son enfance pauvre passée dans un petit village des Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale, son amitié avec Bruce Chatwin, les dizaines de fois où il a frôlé la mort, sa collaboration avec la Nasa, son expérience de cavalier de rodéo dans les arènes mexicaines, les combines déployées pour boucler le financement de ses productions... Au fil des pages, Herzog égraine ainsi, avec cet art du récit et du montage qui ont fait sa renommée, les clés d'une filmographie hallucinante et hallucinée. En conteur virtuose, il fait alterner anecdotes savoureuses et scènes d'action, impressions poétiques et considérations philosophiques - sans jamais se départir de son irrésistible sens de l'autodérision.

Par Werner Herzog
Chez Pocket

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Auteur

Werner Herzog

Editeur

Pocket

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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Chacun pour soi et Dieu contre tous

Werner Herzog trad. Josie Mély

Paru le 23/04/2026

448 pages

Pocket

11,70 €

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