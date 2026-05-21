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#Roman francophone

Les frères Holt

Marcia Davenport

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"Seymour, je t'en prie, écoute-moi. Tu es bon. Bon et généreux et beaucoup plus au courant de la vie que moi. Redeviens toi-même, frère". New York, milieu du XX ? siècle. Issus de la bonne bourgeoisie new-yorkaise, les frères Holt, Seymour et Randall, ont été retrouvés morts dans leur maison, aux abords de Manhattan : un manoir en ruine, encombré du sol au plafond de toutes sortes d'objets et de détritus sous lesquels gisaient leurs corps. Stupéfaite par un tel capharnaüm, la police réussit à se frayer un chemin jusqu'à eux et se met alors en quête d'une réponse : comment ces deux hommes - riches, talentueux et promis à un grand avenir - ont-ils pu connaître pareille déchéance ? Inspiré d'un fait divers qui avait fait sensation dans les années 1940, Les frères Holt retrace le destin de ces deux frères dans un récit tragique et envoûtant.

Par Marcia Davenport
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Marcia Davenport

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les frères Holt

Marcia Davenport trad. F. de Bardy

Paru le 21/05/2026

704 pages

Editions Gallimard

11,20 €

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Scannez le code barre 9782073151735
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