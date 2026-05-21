"Seymour, je t'en prie, écoute-moi. Tu es bon. Bon et généreux et beaucoup plus au courant de la vie que moi. Redeviens toi-même, frère". New York, milieu du XX ? siècle. Issus de la bonne bourgeoisie new-yorkaise, les frères Holt, Seymour et Randall, ont été retrouvés morts dans leur maison, aux abords de Manhattan : un manoir en ruine, encombré du sol au plafond de toutes sortes d'objets et de détritus sous lesquels gisaient leurs corps. Stupéfaite par un tel capharnaüm, la police réussit à se frayer un chemin jusqu'à eux et se met alors en quête d'une réponse : comment ces deux hommes - riches, talentueux et promis à un grand avenir - ont-ils pu connaître pareille déchéance ? Inspiré d'un fait divers qui avait fait sensation dans les années 1940, Les frères Holt retrace le destin de ces deux frères dans un récit tragique et envoûtant.
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