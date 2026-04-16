Cosy Fit Pilates en pyjama

50 exercices de Pilates pour se muscler et affiner sa silhouette sans sortir de chez soi, dans un petit livre aux illustrations ultra kawaï, et à prix tout doux. Ce petit livre trop mignon est une véritable méthode pour pratiquer le Pilates sans se prendre la tête et en restant bien au chaud chez soi. Il propose 50 exercices simples et efficaces à faire à la maison, sans accessoires, en utilisant le mobilier qu'on a tous à notre disposition (lavabo, mur, lit, chaise, table...). Pour chaque exercice : Un pas à pas explicatif La description des bénéfices ciblés Des variantes (+ facile, + difficile)