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Mohamed Ali

Claude Boli

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Mohamed Ali (1942-2016), né Cassius Marcellus Clay Jr. , est un personnage hors du commun. Premier boxeur à devenir triple champion du monde poids lourds, il est autant connu pour un style de combat qui n'appartient qu'à lui, incarné dans son célèbre slogan " flotte comme un papillon, pique comme une abeille", que pour ses prises de position et ses déclarations fracassantes. Adulé puis vilipendé après avoir refusé de servir dans l'armée américaine au moment de la guerre du Vietnam et s'être converti à l'islam aux côtés de Malcolm X, dépossédé de son titre mondial, il finira par être réhabilité et par recevoir la médaille de la paix Otto Hahn, au nom de l'Organisation des Nations unies, "pour son engagement en faveur du mouvement américain contre la ségrégation et pour l'émancipation culturelle des Noirs à l'échelle mondiale".

Par Claude Boli
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Claude Boli

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Sports de combat

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Mohamed Ali

Claude Boli

Paru le 21/05/2026

336 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Scannez le code barre 9782073132239
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