Un cancre dans les étoiles

La méthode de préparation mentale des champions enfin accessible à tous. " Nous n'avons qu'une seule vie, et celle-ci doit être en grande partie dédiée à la recherche de son propre bonheur. La performance découle naturellement du moment où l'individu atteint cet état de plénitude. " Thomas Sammut Si vous lisez ces lignes, ce n'est sans doute pas un hasard. Vous cherchez peut-être à retrouver du sens, de l'énergie ou un nouveau cap dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ou simplement à avancer avec plus de sérénité et d'efficacité. Dans ce livre, Thomas Sammut partage son histoire hors du cadre : celle d'un enfant en échec scolaire devenu, par sa détermination et ses choix, le préparateur mental le plus écouté de sa génération. Sa méthode ? La performance par le bien-être. Une approche d'abord forgée dans les coulisses du sport de haut niveau auprès de champions comme Léon Marchand, Florent Manaudou ou Camille Lacourt et aujourd'hui utilisée par des dirigeants, des enseignants, des parents, des jeunes... tous ceux qui cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes, sans s'y perdre. Ce livre est à la fois un témoignage de transformation, une méthode accessible, et un appel à construire une réussite alignée avec ses valeurs. Il marque aussi la naissance d'un projet plus grand : Mental Formation, un organisme cofondé avec Eric Poussard, qui transmet aujourd'hui cette approche à une nouvelle génération de professionnels. Un livre sincère, inspirant et concret, pour celles et ceux qui veulent avancer avec confiance, conscience... et envie.