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Dictionnaire amoureux d'Israël

Elie Barnavi

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Personnages, lieux, doctrines, faits sociaux, culturels et politiques, Elie Barnavi dessine un portrait de l'Etat juif. Un portrait aussi complet et nuancé que possible, empathique sans gloriole et critique sans autoflagellation. " Qui, pour l'amour du Ciel, est assez téméraire pour publier un Dictionnaire amoureux d'un pays qui passe aux yeux de larges pans de l'opinion pour une créature passablement monstrueuse ? Merci donc, aux éditions Plon, de cette manifestation de liberté d'esprit, c'est la preuve que tout n'est pas perdu. Et merci de m'y avoir associé. Je suis fondamentalement un historien, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à éclairer le présent par le passé. S'agissant d'un livre d'humeur plutôt que d'un ouvrage d'érudition, les convictions du citoyen y sont au moins aussi évidentes que le " biais " de l'historien. Ma fiche signalétique est simple : patriote exécrant le nationalisme, homme de gauche sans dogmatisme, juif de culture et d'identité mais sans religion, tolérant les opinions d'autrui pour autant qu'elles ne mettent pas en cause mes libertés et celles de mes frères humains, et, ceci découlant de tout cela, adversaire farouche de la colonisation des Territoires occupés et partisan résolu de la solution à deux Etats - telle est mon " idéologie ", j'entends par là ma façon d'être au monde. C'est dire que tout n'est pas amour dans ce Dictionnaire amoureux d'Israël, loin s'en faut. Davantage que dans un ouvrage d'histoire classique, je le fais ici sentir, parfois le fais savoir sans ambages. C'est, je crois, la loi du genre. Enfin, le citoyen que je suis a été, et est toujours, un citoyen engagé. J'ai parfois été mêlé à la vie politique et diplomatique de mon pays, je suis familier de ses institutions et j'ai connu personnellement nombre des hommes et des femmes qui figurent dans ce livre. "

Par Elie Barnavi
Chez Plon

|

Auteur

Elie Barnavi

Editeur

Plon

Genre

Israël

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Dictionnaire amoureux d'Israël

Elie Barnavi

Paru le 16/04/2026

608 pages

Plon

27,00 €

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