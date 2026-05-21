Andalousie En quelques jours 1ed

Toutes les clés pour découvrir l'Andalousie lors d'un court séjour. Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne des ruelles pittoresques de Cadix aux trésors architecturaux de Séville, Grenade et Cordoue , pour découvrir les lieux emblématiques et les plus beaux paysages de l'Andalousie ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les endroits incontournables à voir en Andalousie : les sommets de la Sierra Nevada, les musées de Málaga, Vejer de la Frontera et les autres " villages blancs " typiques, les plages près d'Almería, le désert de Tabernas... Des sélections thématiques : les plages de rêve en Andalousie , la gastronomie, les héritages antiques et mauresques, le flamenco... Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. Promenades et itinéraires thématiques : des promenades à pied dans les principales villes (Séville, Cadix, Jerez de la Frontera, Gibraltar, Cordoue, Grenade), des road trips et des randonnées dans les montagnes andalouses (Sierra Nevada, Sierras de Cazorla, La Axarquía...). Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Séville et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions andalouses. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de l'Andalousie.