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#Roman francophone

La Maison des trois soeurs

Lyliane Mosca

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Trois femmes de caractère, trois destins bouleversés par la Grande Guerre et la révélation d'un trésor au coeur de la campagne champenoise. Par l'autrice de La Vie rêvée de Gabrielle . Victoire a toujours rêvé d'être écrivaine. Elle a accepté un peu à contrecoeur de s'installer avec son compagnon dans une vieille maison de la campagne champenoise, mais tout change lorsqu'elle apprivoise la demeure, et qu'elle découvre des lettres et des journaux intimes datant de la Première Guerre mondiale. Il y est question de trois soeurs dont les vies dans la tourmente de la guerre vont devenir une formidable source d'inspiration pour l'aspirante romancière. Il y a Camélia, au fort caractère, qui dirige seule son moulin ; Iris, une infirmière au grand coeur, au chevet des blessés de la Grande Guerre ; Anémone, couturière, qui attend son fiancé parti au front. La réalité et la fiction se mêlent entre espoir, courage, devoir, amour, et la révélation d'un secret légué par leur mère. Dans un roman tout en sensibilité, des héroïnes magnifiques au destin bouleversé.

Par Lyliane Mosca
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Lyliane Mosca

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Champagne-Ardenne

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La Maison des trois soeurs

Lyliane Mosca

Paru le 16/04/2026

352 pages

Presses de la Cité

22,00 €

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