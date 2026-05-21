Lacs italiens et Milan En quelques jours

Toutes les clés pour découvrir les lacs italiens lors d'un court séjour. Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne des trésors artistiques de Milan à Sirmione , le plus joli village du lac de Garde, pour découvrir les lieux emblématiques et les plus beaux paysages des lacs italiens ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les endroits incontournables à voir dans la région des lacs italiens : les villas et jardins des îles Borromées, la villa Balbianello ou la villa Carlotta, les arènes de Vérone, les téléphériques des lacs de Garde ou de Côme, les plages, les chemins de randonnée au-dessus du lac Majeur... Des sélections thématiques : le top des plaisirs balnéaires sur les lacs italiens, les salles de spectacle, les vestiges historiques, la gastronomie... Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. Promenades et itinéraires thématiques : arpenter Côme à pied, parcourir en voiture les collines dominant le lac de Côme, déambuler parmi les trésors historiques de Bergame , de Vérone ou de Brescia , découvrir les vignobles de Valpolicella lors d'un road trip... Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Milan et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions du nord de l'Italie. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de la région des lacs italiens.