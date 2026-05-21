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Corse En quelques jours 1ed

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Toutes les clés pour découvrir la Corse lors d'un court séjour. Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne des rues enfiévrées des plages du Cap Corse aux falaises de Bonifacio en passant par les montagnes du centre , pour découvrir les lieux emblématiques et les plus beaux paysages de la Corse ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les endroits incontournables à voir en Corse : les plages de Porto-Vecchio, les villages-belvédères de la Balagne, les calanques de Piana, les aiguilles de Bavella, les cités de Bastia et d'Ajaccio... Des sélections thématiques : le top des plaisirs balnéaires en Corse, la gastronomie, les tours génoises et les citadelles, les sentiers et les routes pittoresques... Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. Des randonnées sur les plus beaux sentiers : arpenter le Cap Corse , parcourir le massif de Bavella, marchez jusqu'au lac de Nino ou le lac Bastani ... Cartes détaillées : une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de la Corse. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de la Corse.

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

France

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Corse En quelques jours 1ed

Planet Lonely

Paru le 04/06/2026

192 pages

Lonely Planet

10,99 €

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