Persona 5 Tome 15

L'adaptation officielle du RPG mondialement acclamé ! Akira et ses camarades ont fondé un groupe de "voleurs de coeur" dont le but est de remettre les gens dans le droit chemin. Pour ce faire, un seul moyen : dérober les trésors que renferment leurs "palais", des dimensions alternatives où se matérialisent les perversions de leurs propriétaires ! Une fois leur carte d'avertissement remise à Sae, nos héros se rendent dans la dernière partie du palais pour le combat final. Face à la soif de victoire et à la roulette truquée de leur adversaire, ils vont devoir faire preuve d'un esprit d'équipe hors du commun !