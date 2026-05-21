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Persona 5 Tome 15

Hisato Murasaki

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L'adaptation officielle du RPG mondialement acclamé ! Akira et ses camarades ont fondé un groupe de "voleurs de coeur" dont le but est de remettre les gens dans le droit chemin. Pour ce faire, un seul moyen : dérober les trésors que renferment leurs "palais", des dimensions alternatives où se matérialisent les perversions de leurs propriétaires ! Une fois leur carte d'avertissement remise à Sae, nos héros se rendent dans la dernière partie du palais pour le combat final. Face à la soif de victoire et à la roulette truquée de leur adversaire, ils vont devoir faire preuve d'un esprit d'équipe hors du commun !

Par Hisato Murasaki
Chez Mana books

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Auteur

Hisato Murasaki

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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Persona 5 Tome 15

Hisato Murasaki

Paru le 21/05/2026

Mana books

7,95 €

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Scannez le code barre 9791035508845
9791035508845
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