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La peinture sur textiles

Sarah Despoisse

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Coton, lin, soie, cuir... et si vous les transformiez en oeuvres uniques ? Personnalisez vos objets du quotidien en les agrémentant de couleurs et de motifs (fleurs, pois, rayures...) grâce à la peinture textile. A travers 20 projets accessibles et inspirants, Sarah Despoisse vous emmène pas à pas dans la découverte de la peinture textile avec la gamme Setacolor de Pébéo : spécialement conçue pour peindre sur tissu, ses couleurs sont lumineuses, résistantes et préservent la souplesse du textile. Nuances intenses, effets nacrés ou pailletés... la peinture textile ouvre la voie à toutes les inspirations. Que vous soyez débutant(e) ou expert(e) vous trouverez une technique adaptée à votre niveau : pochoirs, tampons, marqueurs ou dessin à main levée.

Par Sarah Despoisse
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Sarah Despoisse

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Peinture textile, porcelaine

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La peinture sur textiles

Sarah Despoisse

Paru le 21/05/2026

96 pages

Marie Claire Editions

17,90 €

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Scannez le code barre 9791032312209
9791032312209
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