La peinture sur textiles

Coton, lin, soie, cuir... et si vous les transformiez en oeuvres uniques ? Personnalisez vos objets du quotidien en les agrémentant de couleurs et de motifs (fleurs, pois, rayures...) grâce à la peinture textile. A travers 20 projets accessibles et inspirants, Sarah Despoisse vous emmène pas à pas dans la découverte de la peinture textile avec la gamme Setacolor de Pébéo : spécialement conçue pour peindre sur tissu, ses couleurs sont lumineuses, résistantes et préservent la souplesse du textile. Nuances intenses, effets nacrés ou pailletés... la peinture textile ouvre la voie à toutes les inspirations. Que vous soyez débutant(e) ou expert(e) vous trouverez une technique adaptée à votre niveau : pochoirs, tampons, marqueurs ou dessin à main levée.