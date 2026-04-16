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Le monde appartient aux gentils

Alexandra Puppinck-Bortoli

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Un sourire offert, une plaisanterie partagée, un coup de main inattendu, un simple appel... Nous sous-estimons la puissance de ces gestes infimes du quotidien. Ils peuvent illuminer une journée, rallumer un regard éteint, redonner confiance - et parfois même transformer une vie. Trop souvent méprisée, la gentillesse est perçue comme une faiblesse, voire une naïveté. Et si c'était l'inverse ? Et si elle constituait une véritable force, celle capable de renouveler nos sociétés de l'intérieur ? Face à la dureté et à l'indifférence, les gentils, ces héros libres et courageux, nous rappellent à notre humanité. Ils défendent avec force notre dignité et veillent avec bienveillance à la pérennité du monde. Dans cet ouvrage plein de douceur, Alexandra Puppinck Bortoli redonne à la gentillesse ses lettres de noblesse, explore ses multiples facettes et en dévoile toute la profondeur. Pour soi, pour les autres, pour nos vies communes. Ne craignons plus d'être gentils ! Diplômée en philosophie de l'ICP, conférencière, thérapeute et coach en entreprise, elle est notamment l'auteur de deux ouvrages remarqués aux Editions du Cerf : L'Acédie, de la mélancolie à la joie (2021) et Invitation à la spiritualité (2024).

Par Alexandra Puppinck-Bortoli
Chez Cerf

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Auteur

Alexandra Puppinck-Bortoli

Editeur

Cerf

Genre

Vie chrétienne

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Le monde appartient aux gentils

Alexandra Puppinck-Bortoli

Paru le 16/04/2026

176 pages

Cerf

17,00 €

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