Le grand art de la petite conversation

Loin d'être une perte de temps, l'art de la conversation "légère" vous ouvrira les portes du succès en vous donnant des conseils et des idées de sujets à aborder pour briser la glace, dans toutes les situations de la vie quotidienne... et professionnelle. Grâce à ce précieux guide, vous aurez toujours quelque chose à dire ! Le livre indispensable pour être à l'aise en toutes circonstances Découvrez comment : - Aborder de nouvelles personnes avec aisance et naturel. - Relancer une conversation qui s'éteint ou éviter les silences pesants. - Vous sentir plus à l'aise dans les soirées en tous genres. - Développer des relations professionnelles plus agréables... et efficaces. - Evoquer des sujets délicats avec tact. - Et, surtout, laisser une bonne première impression. Debra Fine est américaine. Grâce à ce best-seller, traduit dans le monde entier - de la Chine à l'Australie, de l'Arabie saoudite à la Russie -, elle est devenue l'une des plus célèbres formatrices et conférencières aux Etats-Unis. Elle est également l'auteure du livre Le Grand Art des conversations difficiles (Editions Leduc).