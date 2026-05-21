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Le grand art de la petite conversation

Debra Fine

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Loin d'être une perte de temps, l'art de la conversation "légère" vous ouvrira les portes du succès en vous donnant des conseils et des idées de sujets à aborder pour briser la glace, dans toutes les situations de la vie quotidienne... et professionnelle. Grâce à ce précieux guide, vous aurez toujours quelque chose à dire ! Le livre indispensable pour être à l'aise en toutes circonstances Découvrez comment : - Aborder de nouvelles personnes avec aisance et naturel. - Relancer une conversation qui s'éteint ou éviter les silences pesants. - Vous sentir plus à l'aise dans les soirées en tous genres. - Développer des relations professionnelles plus agréables... et efficaces. - Evoquer des sujets délicats avec tact. - Et, surtout, laisser une bonne première impression. Debra Fine est américaine. Grâce à ce best-seller, traduit dans le monde entier - de la Chine à l'Australie, de l'Arabie saoudite à la Russie -, elle est devenue l'une des plus célèbres formatrices et conférencières aux Etats-Unis. Elle est également l'auteure du livre Le Grand Art des conversations difficiles (Editions Leduc).

Par Debra Fine
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Debra Fine

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Communication interpersonnelle

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Le grand art de la petite conversation

Debra Fine trad. Cécile Neslon, Danielle Lafarge

Paru le 21/05/2026

208 pages

Leduc.s éditions

7,50 €

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