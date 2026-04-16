Un documentaire à portée d'enfant qui répond aux questions sensibles sur l'actualité avec des mots justes. Face aux questions parfois sensibles des enfants sur l'actualité mondiale, "Pourquoi les humains se battent-ils ? ", "Y a-t-il des guerres justes ? ", "Comment éviter la guerre ? " , ce livre offre des réponses claires et adaptées à leurs âges. A l'heure où les confltis s'embrasent, comprendre la guerre devient un élément de réponse incontournable face à l'instabilité de ce monde. Ce livre aborde plus de 40 questions pour expliquer les conflits armés, leurs différentes formes et les conséquences qu'ils entraînent sur les populations et les champs de bataille. A travers les guerres passées, ce documentaire dresse les contours de la guerre avec une approche sensible et des illustrations adaptées, pour mieux la comprendre et construire la paix de demain.