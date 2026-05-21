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Les Maîtres de la pensée

Hussein Taha, Lesage Jean-marie, Taha Hussein

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Taha Hussein appartient à la Nahda, la renaissance intellectuelle arabe. Certains aspects caractéristiques de ce mouvement littéraire, présents dans cet essai philosophique, le désignent clairement comme l'un des chefs de file de ces penseurs révolutionnaires de son époque, les fameux "? pionniers de la pensée ? ". Dans cet essai, il analyse l'évolution de la pensée en s'appuyant sur l'histoire, depuis l'Antiquité grecque - des poètes de l'Iliade et de l'Odyssée aux philosophes de la Grèce antique - jusqu'à l'époque moderne. Il montre que, contrairement à l'idée classique d'un mouvement de pensée allant de la contemplation à l'action, la pensée est itinérante et universelle, circulant de mains en mains, de peuples en peuples, et de domaine en domaine : d'abord dominée par la poésie, puis par la philosophie, la politique et la religion, avant de se disperser à l'époque moderne au point qu'aucun individu, peuple ou culture ne peut plus prétendre la maîtriser entièrement. Cette approche éclaire sa réflexion sur le génie : bien que la pensée se soit diversifiée, certains individus - Descartes, Rousseau, Hugo, Richelieu ou Louis XIV - incarnent une maîtrise ponctuelle de la pensée dans leur domaine respectif. Mais la nouveauté de l'époque moderne, souligne Taha Hussein, est que cette maîtrise n'est plus concentrée, elle s'étend à travers de multiples nations et disciplines, rendant l'étude de la pensée universelle nécessairement fragmentée et comparative La pensée moderne se disperse-t-elle au point qu'aucun esprit, aucune culture, ne peut plus en prétendre la maîtrise ??

Par Hussein Taha, Lesage Jean-marie, Taha Hussein
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Hussein Taha, Lesage Jean-marie, Taha Hussein

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Histoire de la philosophie

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Les Maîtres de la pensée

Hussein Taha, Lesage Jean-marie, Taha Hussein trad. Jean-Marie Lesage

Paru le 21/05/2026

128 pages

Editions Albouraq

7,00 €

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