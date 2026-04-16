Un village d'Islande bercé de légendes, une mort suspecte, un médium. Plongez dans la nouvelle enquête palpitante de deux enfants qui n'ont pas froid aux yeux... En Islande, un drame secoue le village de Víldoladur : le vieux Ragnur est retrouvé mort dans sa ferme ! Est-il décédé d'une simple crise cardiaque ? Il y a de curieuses spirales formées par la farine sur sa table de petit déjeuner. Et pourquoi a-t-on fouillé dans ses affaires ? Une enquête débute pour les inséparables Líf et Oddi, prêts à tout pour découvrir la vérité. Mais gare à la vengeance des elfes...