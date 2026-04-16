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#Roman jeunesse

La vengeance des elfes

Sébastien Pelon, Krista Gerárðsdóttir

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Un village d'Islande bercé de légendes, une mort suspecte, un médium. Plongez dans la nouvelle enquête palpitante de deux enfants qui n'ont pas froid aux yeux... En Islande, un drame secoue le village de Víldoladur : le vieux Ragnur est retrouvé mort dans sa ferme ! Est-il décédé d'une simple crise cardiaque ? Il y a de curieuses spirales formées par la farine sur sa table de petit déjeuner. Et pourquoi a-t-on fouillé dans ses affaires ? Une enquête débute pour les inséparables Líf et Oddi, prêts à tout pour découvrir la vérité. Mais gare à la vengeance des elfes...

Par Sébastien Pelon, Krista Gerárðsdóttir
Chez Nathan

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Auteur

Sébastien Pelon, Krista Gerárðsdóttir

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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La vengeance des elfes

Sébastien Pelon, Krista Gerárðsdóttir

Paru le 16/04/2026

80 pages

Nathan

8,50 €

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Scannez le code barre 9782095057817
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