La prière pour les débutants

Osez la prière. Là où vous êtes. La spiritualité semble s'éloigner de notre quotidien, et pourtant la soif de prière demeure. Elle traverse les existences et resurgit dans les moments de fragilité, d'attente, de gratitude ou de quête de sens. Beaucoup en éprouvent le désir sans savoir comment s'y prendre. Les mots manquent, le silence déroute, les gestes transmis ont disparu. Comment prier quand on n'a pas appris, quand le temps est compté ou quand les certitudes vacillent ? Ce livre est né de cette expérience commune. Son auteur, lui aussi, voulait prier sans y avoir été initié. Pendant plus de dix ans, il a cherché, expérimenté et rassemblé des repères pour se frayer un chemin personnel vers la prière. Ancré dans la tradition chrétienne et traduit dans le langage d'aujourd'hui, l'ouvrage est conçu comme un guide pratique et accessible. Il s'adresse à celles et ceux qui débutent ou qui ont perdu l'habitude de prier. Il propose des jalons clairs, des conseils concrets et des exercices spirituels simples, à vivre seul ou accompagné. Une invitation à prier dans le silence comme au coeur des activités ordinaires, avec sérieux et une touche d'humour.