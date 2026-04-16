Ce que la Chine nous apprend

Dans ce court texte, Léon Vandermeersch répond à l'éternelle question de savoir si la Chine représente un "ailleurs" inaccessible à notre compréhension d'Occidentaux ou s'il y a une manière de la comprendre qui la ramène à notre humanité commune. Le grand sinologue attaque le problème par trois côtés. D'abord par ses théories sur le langage, qui, en Chine, dériverait des pratiques divinatoires, à la différence du langage occidental, qui fonde la logique aristotélicienne. Vient ensuite l'organisation sociale, assise sur un ritualisme qui a été renversé par des formes chinoises de modes de production très différentes de celles qu'a connues l'Occident. Enfin, la religion. En Chine, il n'y a pas de coupure entre le monde humain et la transcendance divine. Au contraire, l'empire du Milieu a trouvé un accord complémentaire avec le cosmos, que le confucianisme a théorisé et confirmé. Une magistrale synthèse qui condense une vie de recherches.