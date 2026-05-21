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Mon manuel pour les aidants

Aurore Esclauze

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Les ressources indispensables pour accompagner une personne dépendante sans s'épuiser. Les aidants sont en première ligne pour les soins aux personnes dépendantes, bien qu'ils ne soient pas des professionnels de santé. Face à un système de santé saturé, leur rôle est devenu absolument indispensable. Il est donc essentiel de les soutenir concrètement au quotidien pour éviter leur épuisement physique et émotionnel. Conçu sous forme de fiches pratiques et techniques, ce manuel répond à tous les défis qui se posent pour un aidant : - Réaliser les soins d'hygiène indispensables (toilette, shampoing, enfiler un bas de contention, etc.). - Déplacer une personne non-mobile. - Prévenir les troubles du sommeil ou les fausses routes alimentaires. - Communiquer au mieux... Pour que cet engagement altruiste ne mène pas à l'épuisement, ce manuel va au-delà de l'aspect technique en accompagnant l'aidant dans ses démarches administratives et en détaillant les solutions de répit qui existent. Il est donc le compagnon idéal pour acquérir les bons réflexes et alléger le quotidien de l'aidant, avec une relation aidant-aidé plus sereine. Des ressources indispensables pour prendre soin de soi... afin de pouvoir prendre soin des autres.

Par Aurore Esclauze
Chez Editions Mosaïque-Santé

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Auteur

Aurore Esclauze

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Accompagnement des malades

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Mon manuel pour les aidants

Aurore Esclauze

Paru le 21/05/2026

128 pages

Editions Mosaïque-Santé

17,90 €

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