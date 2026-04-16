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#Roman francophone

Le couteau

Salman Rushdie

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"Il était essentiel que j'écrive ce livre : une manière d'accueillir ce qui est arrivé, et de répondre à la violence par l'art". Pour la première fois, Salman Rushdie s'exprime sans concession sur l'attaque au couteau dont il a été victime le 12 août 2022 aux Etats-Unis, plus de trente ans après la fatwa prononcée contre lui. Le romancier lève le voile sur la longue et douloureuse traversée pour se reconstruire après un acte d'une telle violence ; jusqu'au miracle d'une seconde chance. Le Couteau se lit aussi comme une réflexion puissante, intime et finalement porteuse d'espoir sur la vie, l'amour et le pouvoir de la littérature. C'est également une ode à la création artistique comme espace de liberté absolue.

Par Salman Rushdie
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Salman Rushdie

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le couteau

Salman Rushdie trad. Gérard Meudal

Paru le 16/04/2026

320 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Scannez le code barre 9782073137616
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