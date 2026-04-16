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5000 mètres avant l'aube

Sijie Dai

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1944. Dans la jungle, à la frontière sino-birmane, l'armée japonaise a construit un camp de prisonniers sur le site d'une ancienne mission jésuite. Le commandant Matsui, qui dirige le camp, y fait régner la terreur - certains bâtiments sont réservés à des expérimentations d'armes biologiques sur des orphelins chinois. Dans cette partie de l'Asie, les Alliés affrontent les Japonais. A l'issue d'un combat aérien, un pilote français d'origine eurasienne, Jean Sautet, est fait prisonnier. Son arrivée dans le camp d'internement va plonger Matsui dans la stupeur. En effet, le commandant, ancien coureur de demi-fond de l'équipe nationale, a été battu par Sautet en finale du 5000 mètres, épreuve dont il était pourtant le favori, aux J.O. de Paris en 1924. Il va alors concevoir un projet de revanche aussi spectaculaire que délirant : il fera reconstruire par les détenus le stade olympique parisien à l'identique, en pleine jungle, pour y rejouer la finale perdue.

Par Sijie Dai
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Sijie Dai

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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5000 mètres avant l'aube

Sijie Dai

Paru le 16/04/2026

160 pages

Editions Gallimard

18,00 €

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Scannez le code barre 9782073123077
9782073123077
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