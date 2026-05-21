Français 6e

Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en français ! Ce cahier de révision accompagne votre enfant tout au long de l'année : il reprend tous les points clés du programme de français grâce à des mémos de cours visuels, des exercices de lecture, des défis d'écriture et des dictées à écouter. En bonus : 150 exercices progressifs en ligne, accessibles gratuitement en scannant un QR code. - Des leçons détaillant les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison essentielles à la maîtrise de la langue française. - Des exercices d'entraînement progressifs pour tester ses connaissances et s'exercer sur les difficultés, avec des défis d'écriture, des méthodes et de compréhension de texte et des dictées pour vérifier ses acquis en orthographe. - Des cartes mentales colorées pour favoriser la mémorisation. Conforme au nouveau programme - Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage