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Carbone fossile, carbone vivant

Christian de Perthuis

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La désinformation est une arme au service de la stratégie anticlimat de l'Amérique trumpienne. Elle se diffuse insidieusement dans le reste du monde, instillant le doute sur l'urgence de la transition écologique. Par la richesse de sa documentation et les perspectives qu'il ouvre, cet essai remet les choses à leur place. Trop de charbon, trop de pétrole, trop de gaz utilisés comme combustibles sont à l'origine du réchauffement climatique. Pour bloquer le thermomètre, il faut réduire massivement l'usage de ces énergies fossiles et investir dans la diversité du carbone vivant : forêts, sols, biodiversité marine. En ouvrant ce livre, vous pensiez que l'action déterminante face au réchauffement planétaire était de nous affranchir de notre addiction au carbone fossile. En le refermant, vous aurez mesuré l'enjeu crucial de la protection du carbone vivant pour la stabilisation du climat et l'avenir de notre descendance.

Par Christian de Perthuis
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Christian de Perthuis

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Essais généraux

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Carbone fossile, carbone vivant

Christian de Perthuis

Paru le 16/04/2026

304 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073122865
9782073122865
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