Le jardinier de Wimbledon

Une histoire d'amour empreinte de nostalgie, un premier roman coup de coeur plébiscité par la presse, les libraires et ses premiers lecteurs " Mon coup de coeur de ce printemps. " Librairie Winkler, Berlin Après cinquante ans de service, Henry Evans, le jardinier en chef de Wimbledon, prend sa retraite. Cara, jeune journaliste, est chargée par le rédacteur en chef de son magazine d'aller l'interviewer. Tout commence en 1938 quand Henry, treize ans, découvre Blake Hall, où son père vient d'être engagé pour s'occuper de l'entretien du parc. Sur place, il fait la connaissance de Rose Blake, de quelques mois son aînée, qui rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle. Eclate alors la guerre, qui verra en 1943 le départ d'Henry pour le front, laissant à Rose une lettre pleine d'espoir... " Nul besoin d'âtre amateur de tennis pour tomber sous le charme de cette histoire d'un amour qui défie le temps. " Westdeutsche Allgemeine Zeitung