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Economie et climat. Le faux dilemme

Myriam Maestroni, Raphaël Homayoun Boroumand

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Comment concilier économie, climat et souveraineté industrielle ? Le débat climatique est confisqué. D'un côté, ceux qui nient l'urgence climatique et défendent un modèle de croissance productiviste, polluant et destructeur. De l'autre, les partisans d'une décroissance généralisée, présentée comme remède universel. Entre ces deux impasses symétriques, un faux choix s'est imposé : la "fin du monde" ou la "fin du mois" . Les auteurs refusent ce dilemme. Les citoyens ne sont pas condamnés à choisir entre économie et climat, entre désert environnemental et désert industriel. La transition écologique n'est pas une contrainte. Elle ne peut pas non plus reposer sur la culpabilisation, tant les situations des individus et des pays sont hétérogènes. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et une confrontation économique entre grandes puissances, cet essai ouvre, grâce à des solutions concrètes, une troisième voie face aux discours de peur et de doute et constitue un appel à la mobilisation collective. La décarbonation est à la fois un impératif climatique et un levier de puissance économique. Une économie sans écologie est une impasse. Un antidote à l'éco-anxiété et au défaitisme pour rendre enfin désirable la transition écologique.

Par Myriam Maestroni, Raphaël Homayoun Boroumand
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Myriam Maestroni, Raphaël Homayoun Boroumand

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Economie

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Economie et climat. Le faux dilemme

Myriam Maestroni, Raphaël Homayoun Boroumand

Paru le 21/05/2026

288 pages

De Boeck supérieur

21,90 €

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