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Viktor von Frankenstein

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

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Bill Bushmills est invité à explorer l'île glacée de Mac Klintok, perdue au nord des côtes soviétiques, un territoire déserté où les températures comptent parmi les plus extrêmes de la planète. Mais une rumeur circule ? : Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, a laissé un courrier et un journal évoquant un être qui ne serait pas tout à fait mort et qui pourrait y vivre, caché à jamais. Aux côtés des séduisantes jumelles Kamilia et Valieva, l'Irlandais téméraire s'engage dans une aventure où l'horreur se cache sous le manteau blanc des glaces. Dans ce monde où personne ne devrait survivre, l'enfer semble avoir entrouvert ses portes et Bill va s'y engouffrer, pour le pire et certainement pas pour le meilleur.

Par Bruno Bouteville, Bouteville Bruno
Chez Inanna éditions

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Auteur

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantastique

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Viktor von Frankenstein

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

Paru le 16/04/2026

184 pages

Inanna éditions

11,00 €

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