Viktor von Frankenstein

Bill Bushmills est invité à explorer l'île glacée de Mac Klintok, perdue au nord des côtes soviétiques, un territoire déserté où les températures comptent parmi les plus extrêmes de la planète. Mais une rumeur circule ? : Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, a laissé un courrier et un journal évoquant un être qui ne serait pas tout à fait mort et qui pourrait y vivre, caché à jamais. Aux côtés des séduisantes jumelles Kamilia et Valieva, l'Irlandais téméraire s'engage dans une aventure où l'horreur se cache sous le manteau blanc des glaces. Dans ce monde où personne ne devrait survivre, l'enfer semble avoir entrouvert ses portes et Bill va s'y engouffrer, pour le pire et certainement pas pour le meilleur.